Um motociclista de 19 anos sofreu uma fratura exposta na perna direita e outras fraturas em uma das costelas, no braço e na clavícula em um acidente no KM6 da rodovia MG-133, em Rio Pomba, na tarde da segunda-feira (13). a Polícia Militar tomou as primeiras providências no local do acidente e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou a vítima para atendimento hospitalar.



Conforme o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) feito pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão seguia de Juiz de fora para Ubá. Até que ao transpor um quebra-molas, se deparou com uma retenção no tráfego. Na sequência teve a traseira do veículo atingida pela moto. O motociclista foi transferido depois de Rio Pomba para Ubá. A perícia técnica não compareceu ao local por não estar idôneo.