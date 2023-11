Um homem de 37 anos foi preso em flagrante com 2kg de cocaína avaliada em R$100 mil , embaixo do banco do carro que ele conduzia pelo KM 109 da MGC-265, em Rio Pomba, na noite dessa segunda-feira (14). A ação aconteceu durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o suspeito apresentava nervosismo e desconhecimento a respeito do destino da viagem. Ele relatou, à princípio que ia para a casa de um tio dele em Barbacena.

No interior do veículo, os policiais encontraram uma sacola com as duas barras de cocaína. Próximo ao câmbio de marcha do veículo havia R$ 212,00 em notas trocadas, de R$10, R$5 e R$ 2 reais. O autor admitiu que recebeu a droga de uma pessoa na cidade de Murié e iria entregar a uma pessoa na cidade de Barbacena. Ainda segundo a PMR, o homem tem passagens anteriores por tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado para a Polícia Civil de Ubá. O veículo também foi apreendido.