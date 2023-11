Um adolescente de 16 anos foi atingido por dois disparos de arma de fogo nessa segunda-feira (13) em Leopoldina. O rapaz estava em via pública, quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta. O carona desceu e atirou seis vezes na direção do garoto, fugindo na sequência. Os autores usaram toucas pretas durante a ação, no entanto, foram reconhecidos pela vítima, que tentou correr, mesmo ferida. Ela foi encaminhada para atendimento hospitalar por populares.

A vítima teve um desentendimento com um dos autores, com quem trocou empurrões mais cedo no mesmo dia, por conta de uma traição da namorada de um deles. Ele foi atingido pelas costas no ombro esquerdo, na costela do lado direito e deve passar por cirurgia. A PM fez buscas pelos dois suspeitos, ambos homens de 20 anos, no entanto, ainda não conseguiu localizá-los.