Um homem foi condenado pela Justiça a 34 anos de prisão por estupro de vulnerável contra três irmãos, em Espera Feliz. Na época do crime, as vítimas tinham 8, 10 e 12 anos e foram estupradas pelo então companheiro da mãe deles.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), cada um dos menores sofreram o crime ao menos sete vezes na casa em que moravam, entre março e setembro de 2012.

A Promotoria de Justiça Criminal de Espera Feliz explicou que, na ocasião, a menina de 12 anos era a vítima principal do crime, que ocorria, na maioria das vezes, quando a mãe não estava em casa. Ela afirmou em juízo que o padrasto passava a mão nas partes íntimas dela e a ameaçava caso contasse para alguém.

O nome do homem não foi divulgado, por isso não foi possível procurar a defesa dele.

Depoimento

A menina e os dois irmãos contaram, durante depoimento, que o homem também batia muito neles, com mangueira de gás, casca de pau verde, vara, chinelo, fio de energia.

Os irmãos contaram ainda que se a mãe tentasse interceder por eles, apanhava também. “Em relação aos atos libidinosos, só teriam cessado, após os menores contarem o caso para a mãe, que saiu de casa e denunciou o crime”, explicou o MPMG.

A decisão que condenou o homem avaliou que a gravidade do crime também deve considerar as agressões que a menina sofria “todas as vezes em que se recusava a praticar determinado ato sexual”.

“Na sentença, o juiz afirma que são crimes continuados, pois foram ações da mesma espécie, contra vítimas diferentes, e que guardam entre si conexões referentes ao tempo, lugar e modo de execução, cometidos com violência ou grave ameaça”, finaliza o MPMG.



Tags:

estupro | Homem | PM | prisão | Vítima