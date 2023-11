Um homem de 49 anos e um jovem de 29 foram presos com quase mil pinos de cocaína na BR-116, em Leopoldina, na manhã dessa quarta-feira (15). A ação foi realizada em conjunto pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

Segundo a Polícia Civil, a droga era trazida do Rio de Janeiro e estava escondida nos para-lamas do carro em que a dupla estava.

O veículo foi abordado na rodovia após troca de informações entre as delegacias em Cataguases e Leopoldina, além do Serviço Reservado da 146° Cia PMMG. As apurações apontaram que a dupla estaria trazendo a droga do Rio de Janeiro.

Durante buscas no carro, os pinos de cocaína foram achados nos para-lamas traseiro e dianteiro do automóvel. Celulares também foram apreendidos e serão periciados.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.



Tags:

leopoldina