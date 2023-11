Dois jovens, de 22 e 28 anos, e um homem de 49 anos foram detidos por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Triângulo, em São Vicente de Minas, na noite dessa quinta-feira (16). Com eles, a PM apreendeu mais de R$ 4 mil em dinheiro.

A Polícia Militar (PM) contou ter recebido denúncia anônima sobre um foragido da Justiça na região, além do tráfico de drogas.

As equipes policiais se posicionaram em frente à casa denunciada e também nos fundos. A porta e as janelas do imóvel estavam abertas e foi possível sentir um forte cheiro de maconha.

Pela janela os militares viram o rapaz de 28 anos fumando um cigarro de maconha, acompanhado do outro jovem e do homem. Quando viram os policiais, o rapaz jogou o cigarro no chão e o outro jovem tentou fugir, mas foi detido. Ele era foragido da Justiça.

As equipes entraram na casa e recolheram o cigarro de maconha. Durante buscas, foram localizados 17 papelotes de cocaína, duas munições calibre 32 e R$ 4.530 em dinheiro.

Os envolvidos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.