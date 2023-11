Um jovem de 25 anos foi detido após furtar alimentos que seriam usados para a merenda escolar de alunos da Escola Municipal Edmea Castelano Leite, no Centro de Miraí, nessa quinta-feira (16). Um rapaz de 19 anos, que comprou os alimentos, também foi detido por receptação e tráfico, após a Polícia Militar (PM) achar drogas na casa dele.

A PM usou as imagens do circuito de segurança para identificar o autor do furto, já detido outras três vezes este ano pela mesma prática.

Após localizar o autor, ele contou onde teria vendido os alimentos furtados. No endereço, a polícia fez contato com jovem de 19 anos, que confessou ter comprado os alimentos.

As equipes fizeram buscas no imóvel e localizaram 98 pedras de crack, 30 buchas e 1 tablete de maconha, além de 1 pedra de crack.

FOTO: Polícia Militar - Drogas foram encontradas durante as buscas pelo suspeito do furto em Miraí

Os dois receberam voz de prisão e foram detidos, sendo encaminhados para a Delegacia de Miraí.