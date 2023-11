Uma espingarda, três cartuchos calibre 32mm e frascos contendo esferas e pólvora foram encontrados e apreendidos no Distrito de Bituri, em Jeceaba, nessa quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, responsável pelo registro do ocorrido, chegou ao ponto em que a arma estava guardada por conta de uma queixa de lesão corporal.

Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o suspeito, responsável pela arma, não foi localizado na região. Os materiais recolhidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.