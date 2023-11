Um total de RS17 mil em cheques foram localizados no vaso sanitário de uma residência no Centro de Rio Pomba, nessa quinta-feira (16). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), os valores são oriundos do roubo de uma casa lotérica registrado no dia 10 de novembro. Antes da prisão, parte dos envolvidos conseguiram fugir e esconder parte do dinheiro roubado.



Os investigados foram detidos horas após o roubo, com aproximadamente R$74 mil, e encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam a fim de localizar o restante dos R$140 mil roubados.