Um grave acidente neste domingo (19) na BR-267, próximo a Lima Duarte, no Km 144, deixou duas pessoas mortas e outras três feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. As três vítimas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e não há informações sobre o estado de saúde delas nem sobre a dinâmica do acidente.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO