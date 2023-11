Um grupo suspeito de participar de uma série de homicídios na região de Ubá, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesse domingo (19). Os envolvidos trocaram tiros com os policiais e dois suspeitos ficaram feridos. A quantidade de pessoas presas não foi revelada.

Segundo a PM, os homicídios teriam ocorrido em 2022, na região conhecida como Corte Grande, que compreende os bairros Da Luz, Agroceres, Cristal e Solar. A motivação seria uma rixa entre organizações criminosas.

Investigação

Diversas operações foram realizadas pela PM após a identificação das lideranças envolvidas, com apreensão de armas, granadas antipessoal, munições e drogas. O material apreendido seria de um dos líderes das organizações, um foragido da Justiça com oito mandados de prisão ativos.

Em uma das operações, em janeiro de 2023, um dos alvos atentou contra a vida de policiais. Após este fato, uma investigação foi instaurada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), regional de Visconde do Rio Branco, com o apoio das Agências do 21º Batalhão da Polícia Militar e da 4ª Região da Polícia Militar (RPM).

Prisões

No último dia 16, o alvo e um comparsa foram localizados pelos policiais, mas eles conseguiram fugir para uma região de mata. Um cerco foi montado na região para capturar os foragidos, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Grupo de Operações com Cães (ROCCA), Comando de Aviação do Estado (COMAVE), equipes do 21º BPM e a Polícia Rodoviária.

Juntamente com o Gaeco, nesse domingo a PM identificou que os dois foragidos seriam resgatados por comparsas às margens da MG-120.

Um carro foi abordado na rodovia e os ocupantes trocaram tiros com os policiais. Dois deles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Santa Isabel, sendo liberados depois de receberem atendimento.

Todos os ocupantes do veículo foram detidos e levados para a delegacia. Dentro do carro, a polícia encontrou os seguintes materiais: