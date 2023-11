Um policial penal, de 40 anos, foi preso suspeito de levar celulares e outros materiais proibidos para detentos da Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé, na última sexta-feira (17). Ele foi flagrado por câmeras da unidade entregando uma sacola com celulares para um dos prisioneiros.

Nesta segunda-feira (20), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o policial está detido na Casa de Custódia do Policial Penal, em Matozinhos. O Núcleo de Correção Administrativa (Nucad) realiza apurações administrativas e o policial pode ser demito.

Prisão e investigação

O mandado de prisão contra o policial foi cumprido na casa dele, no Bairro João XXII, após investigação realizada pelo sistema de Justiça em parceria com o setor de Inteligência do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).

Segundo a Polícia Civil, o policial recebia dinheiro para ajudar detentos, que seriam integrantes de uma facção criminosa, a ingressarem no presídio com celulares e outros itens proibidos.

No início de novembro, o policial foi visto pelas imagens do circuito interno da unidade quando entregava uma sacola com celulares para um detento, que distribuiria para outros prisioneiros em um dos pavilhões.

A Civil ressaltou que o policial penal estava afastado das funções por problemas psiquiátricos. Dias antes da prisão, ele havia sido internado em um hospital da cidade, por ingestão de diversos medicamentos. O inquérito está em andamento para apurar os fatos e identificar outros envolvidos.

Em nota, a Sejusp ressaltou que “não compactua com quaisquer desvios de conduta dos seus profissionais. Todas as situações são acompanhadas com rigor e as medidas administrativas cabíveis no âmbito do processo legal são tomadas, guardando sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório”.