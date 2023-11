Dois jovens, de 21 e 23 anos, respectivamente, foram detidos pela Polícia Militar na noite da sexta-feira (17), no km 286, da Rodovia MGC- 482, Bairro Gigante, em Conselheiro Lafaiete. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social, eles trafegavam em uma motocicleta, quando receberam a ordem de parada de uma equipe da Polícia Militar. A dupla aumentou a velocidade do veículo e fugiu da abordagem.

Os policiais fizeram um rastreamento e conseguiram abordar os autores. Durante o percurso, no trajeto feito pelos suspeitos, foram recolhidas 12 buchas de maconha e duas porções da mesma substância. Os rapazes foram presos por tráfico de drogas e direção perigosa e encaminhados para a Delegacia. A motocicleta foi apreendida e

removida ao pátio credenciado.