Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite dessa segunda-feira (20), após a Polícia Militar (PM) encontrar pedras de crack e buchas de maconha no quarto dele, em Barbacena.

Os policiais faziam patrulhamento no Bairro Santa Efigênia quando viram duas pessoas, em atitude suspeita, saindo do condomínio. O adolescente escondeu atrás de um portão e depois saiu em direção a uma rua.

Ele foi abordado e não foi encontrado de ilícito com ele, mas nas proximidades do portão, os militares acharam uma sacola com 15 papelotes de cocaína.

As equipes então foram para a casa do adolescente e, com autorização da mãe dele, realizaram buscas no imóvel. No quarto dele foram encontradas cinco pedras de crack, oito buchas de maconha e R$ 199 em dinheiro.

O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.