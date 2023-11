Após receber denúncia que um casal, ambos com 19 anos, fazia tráfico de drogas em São João del Rei, a Polícia Militar (PM) encontrou cocaína e maconha com a dupla, que foi detida, na noite dessa segunda-feira (20).

De acordo com a PM, o rapaz fugiu quando percebeu que seria abordado por uma equipe da Polícia Civil. Ele correu até os fundos de uma casa, no Bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, e jogou um objeto no quintal da casa vizinha. Ele retornou após solicitação da Civil e foi abordado e conduzido.

A PM então foi ao local onde o objeto foi jogado e encontrou um tablete de maconha (do tamanho de uma caixa de fósforo), nove porções de cocaína, dois celulares e material para embalar droga.

O patrulhamento continuou para localizar o jovem, que já havia sido liberado pela Polícia Civil. Ele foi encontrado na Vila Santa Terezinha. A companheira dele, também alvo da denúncia, foi localizada pelos militares.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia.