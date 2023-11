A ponte que fica próximo à Avenida Vereador Sebastião Moreira da Silva, no município de Mercês, cedeu na manhã desta terça-feira (21). Havia uma carreta bitrem carregada com milho, que caiu junto com a ponte. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas. A Defesa Civil informou que o desabamento, possivelmente, deve ter sido causado pelo peso do veículo.

A seguradora do caminhão e da carga foi acionada. A Polícia Militar esteve no local para fazer o registro. A ponte não liga nenhuma via principal do município, mas é caminho de acesso para bairros e entradas de carga. A Defesa Civil ainda informou que o proprietário da carreta fará a retirada do veículo.