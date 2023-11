Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Militar (PM), na manhã do último domingo (19), após invadir um sítio, fazer um churrasco e consumir as cervejas da proprietária do imóvel na Estrada do Jacaré, em Dona Euzébia.

A vítima contou à Polícia Militar (PM) que ao chegar no sítio viu o homem saindo do imóvel. A mulher então acessou as câmeras de segurança e viu que o invasor danificou parte do local para furtar, retirando toda a fiação.

A mulher disse ainda que o homem consumiu vários itens deixados no sítio, assando pedaços de carne na churrasqueira e bebendo cervejas.

As próprias imagens das câmeras ajudaram a PM a identificar o homem, já conhecido no meio policial por furtos e roubos. Ele foi localizado e detido, além de ter confessado o crime.

Durante buscas no homem, uma bucha de maconha foi encontrada no bolso da bermuda dele. A PM afirmou saber que ele usa tornozeleira eletrônica, mas não estava com o equipamento. Perguntado, ele disse que não gosta de usar o aparelho e já é a quarta vez que descumpre a decisão judicial ao jogar a tornozeleira fora.

Ele foi encaminhado para a Delegacia.