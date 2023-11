Um carro pegou fogo na Praça Félix Martins, no Centro de Leopoldina, na manhã dessa terça-feira (21). Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete estava em chamas em frente ao Shopping Lac. A área foi isolada para o combate às chamas e a realização do rescaldo, para evitar que o fogo começasse novamente. Foram utilizados 500 litros de água.

Apenas perda parcial do veículo foi registrada. As causas do incêndio não foram informadas.