Em uma operação integrada entre as Polícias Militar (PMMG), Federal (PF), Civil (PCMG) e Penal (DEPEN), cinco homens, suspeitos de participarem de um homicídio na madrugada desse sábado (25), foram presos em São Vicente de Minas, região próxima da divisa dos estados do Rio e Janeiro e São Paulo. Os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro.



Segundo informações das forças de segurança, os suspeitos, que estavam fortemente armados, foram localizados após os levantamentos de inteligência policial. Eles teriam vindo para Minas Gerais com o objetivo de executar rivais para tomar territórios de pontos de venda de drogas nas cidades de Andrelândia, Bom Jardim de Minas e outros municípios localizados na Zona da Mata Mineira e no Sul de Minas.

FOTO: PMMG - Reprodução

Ainda, de acordo com registro policial, a PM conseguiu localizar, com a ajuda de cães farejadores, as armas de fogo de grosso calibre, munições e diversos celulares escondidas em uma mata fechada da região.Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São João de Rei, junto com o material encontrado na ação.

PMMG - Reprodução

