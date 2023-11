Um jovem de 23 anos foi baleado no peito por dívida de drogas em Além Paraíba, na última sexta-feira (24). Os suspeitos não foram encontrados.

No hospital, o rapaz contou à Polícia Militar (PM) que por volta das 18h30 foi comprar drogas na Rua Maria José Malaquias com outros dois jovens, de 25 e 26 anos. A dupla teria pedido para que ele se sentasse no chão e apontou armas de fogo contra ele.

A vítima se recusou a sentar, empurrou um dos suspeitos e fugiu, mas foi atingido com tiro no peito esquerdo. A bala atravessou o peito e não atingiu nenhum órgão vital.

Segundo o rapaz, o motivo do crime seria um acerto de contas, pois ele deve muito dinheiro aos traficantes.

A PM procurou os suspeitos em diversos pontos da cidade, mas, até o momento, eles ainda não foram localizados. Eles têm passagem policial anterior por tráfico de drogas.