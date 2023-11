Após denúncias sobre o recebimento de um carregamento de drogas, três jovens, de 18, 19 e 22 anos, foram detidos por suspeita de tráfico e associação em Cataguases, no último sábado (25).

A Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia sobre as drogas em uma casa na Rua São José, no Bairro Pouso Alegre. Foi montado um monitoramento do local e os policiais viram os suspeitos mais novos em contato com o rapaz mais velho.

A dupla então saiu do imóvel em direção a um escadão com um pacote nas mãos. Quando o rapaz de 19 anos viu a PM, ele jogou a sacola atrás de um carro que estava estacionado na rua. A polícia recolheu a sacola e encontrou dois pedaços de barra de maconha. Com o jovem que jogou o pacote, os militares encontraram R$ 272 em dinheiro; com o outro suspeito, R$ 202 também em dinheiro.

Terceira prisão

Após a dupla ser abordada, a PM entrou na casa e localizaram quatro barras grandes de maconha e outras quatro barras menores da mesma droga, além de 49 pinos de cocaína, material para embalar droga e três celulares.

O rapaz de 22 anos foi detido na cobertura da casa. Os dois jovens mais novos têm passagens policiais anteriores. Todos foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.