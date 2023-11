Um adolescente de 14 anos, que estava em um cavalo, ficou ferido após uma moto bater no animal na BR-265, em Muriaé, no último sábado (25). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista de 24 anos tinha sangramento no rosto. O adolescente estava sem sangramento ou fratura visíveis.

Os dois foram encaminhados para o Hospital São Paulo.