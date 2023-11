Duas tentativas de roubo foram registradas em São João Del-Rei entre o sábado (25) e a segunda-feira (27). Na madrugada desta segunda, por volta de 1h40, a Polícia Militar recebeu um chamado, no Recreio das Alterosas, de um estabelecimento comercial. Um homem de capuz aproximou-se de um dos vigias do local, pedindo um copo d'água. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o trabalhador respondeu que não tinha. O autor encostou um objeto na barriga da vítima, ameaçando-a e exigindo dinheiro. O segurança alegou que não tinha e o local estava fechado. Momento em que o assaltante desistiu e fugiu.



A PM encontrou o suspeito, um homem de 42 anos, que estava perto de uma ponte. Ao ver a viatura, ele apresentou nervosismo. Ao efetuar a abordagem, os policiais localizaram, na cintura do homem, uma maçaneta de ferro. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Na manhã de sábado, por volta das 5h, uma equipe da PM foi acionada, com informações de que, num estabelecimento comercial, situado no Distrito do Rio das Mortes, também em São João Del-Rei, havia ocorrido um assalto. Segundo informações, três indivíduos teriam entrado, pelos fundos, rendido algumas pessoas, e anunciado o assalto.

Eles subtraíram vários pertences particulares das vítimas, e fugiram. A PM realizou rastreamento, e, em dado momento, os policiais obtiveram êxito na localização, e prisão de dois autores.

Foram apreendidas com eles uma faca; uma arma de fogo; diversos celulares, e dinheiro.