Um homem de 45 anos foi assassinado a tiros em um estabelecimento comercial no Bairro Rosário em São Vicente de Minas na madrugada do sábado (25). Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima chegou ao local e pediu uma bebida. Na sequência, dois jovens entraram no espaço, empunhando armas de fogo e começaram a agredi-la e, depois, atiraram contra ela.

Um dos autores saiu do local, buscou outra arma, e efetuou mais disparos. Depois do ocorrido, eles fugiram. A PM recolheu cerca de 30 cápsulas de calibre 9mm no local do assassinato. Durante as diligências em busca dos suspeitos, os policiais localizaram dois participantes, um adolescente, de 17 anos e um jovem de 20 anos. Outra informação recebida pelos militares, foi de que havia outros envolvidos escondidos em uma mata, usando um veículo de aplicativo na fuga.

A mata foi cercada e o veículo, oriundo do Rio de Janeiro, foi abordado. Havia três suspeitos dentro do automóvel. Um adolescente de 17 anos, um jovem de 18 anos e um homem de 30 anos. O jovem de 18 anos tinha um mandado de prisão em aberto.

Durante o rastreamento na área de mata, foram localizadas e apreendidas três armas de fogo, sendo todas pistolas de calibre 9mm, quatro carregadores; trinta e oito munições, de mesmo calibre, intactas, oito celulares; e dois veículos. Os autores foram presos e apreendidos, e encaminhados à Delegacia.