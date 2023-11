O carro de um homem de 52 anos, que trafegava com a namorada, uma mulher de 28 anos foi roubado em Dores de Campos, em um local chamado de Lagoa Seca na sexta-feira (24), por volta das 21h10. O veículo, oriundo de Barroso, foi parado por uma dupla vestida com roupas escuras e os rostos cobertos. Um deles, empunhava um revólver calibre 32mm, que anunciaram o assalto.

A vítima reagiu e conseguiu desarmar o autor, no entanto, os autores conseguiram fugir com o veículo, no sentido do Povoado dos Caveiras, em Dores de Campos. A arma de fogo foi apreendida, com seis munições, sendo duas deflagradas. A PM realizou rastreamento, mas ainda não encontrou os envolvidos.