Um homem de 32 anos foi assassinado em um beco no Bairro Goiabal, em Além Paraíba, nesta segunda-feira (27). Ele chegou a ser socorrido por familiares, mas já chegou ao Hospital sem sinais vitais. De acordo com as informações que foram apuradas pelos policiais militares, que constam no registro do ocorrido, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo e, em seguida, ruídos de pneus 'cantando'.



A vítima apresentava, pelo menos, quatro perfurações no tórax. Informações anônimas colhidas pela equipe da PM salienta que havia três autores em um veículo, que fugiram após o crime, pela BR-116 no sentido Rio de Janeiro.