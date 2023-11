Mais de 200 mil pessoas já passaram pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata, que fica entre Rio Novo e Goianá, até o dia 24 de novembro de 2023, um crescimento de 115% em relação ao ano passado. A quantidade de voos e o transporte de carga também aumentaram.

Segundo a concessionária do aeroporto, de janeiro a 23 de novembro do ano passado, o registro foi de 1.656 pousos e decolagens, enquanto este ano foram contabilizadas 2.694 chegadas e partidas no mesmo período, número 62% maior.

Setembro deste ano foi o mês que mais registrou movimentação ao longo da história do aeroporto: pouco mais de 38 toneladas, considerando as categorias nacionais e importadas.

O Aeroporto atende voos regulares da Azul para Viracopos (SP) e Confins (MG), da GOL para o Aeroporto de Congonhas (SP) e da LATAM, em parceria com a VoePass, também para Congonhas (SP). As passagens podem ser adquiridas diretamente nos sites das companhias aéreas.

Melhorias

A concessionária que administra o aeroporto, que é formada pela Socicam e CBCE, ressaltou ainda que foi investido na requalificação do terraço panorâmico, com 400 m² de área reformada a partir da implantação de novo piso, pintura e melhorias na iluminação.



O aeroporto conta com Wi-Fi gratuito, amplo saguão para passageiros e usuários, capacidade para 600 mil passageiros/ano, além da segunda maior pista de Minas Gerais, com 2.525 metros.

A concessionária afirma que o aeroporto é o primeiro do Brasil a obter a Certificação LEED Gold, um selo sustentável internacional que tem por objetivo incentivar a diminuição de impactos ambientais em edificações e operações.

Para isso, o Aeroporto implementou uma série de adequações na destinação dos resíduos e na redução do consumo de energia elétrica, de água e de combustíveis.