A cachorra Charla, da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), ajudou a localizar 56 pedras de crack em Barbacena, na tarde dessa terça-feira (28). Um jovem de 22 anos foi detido.

Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz foi visto em cima de uma laje de uma construção no Bairro Nossa Senhora Aparecida, durante patrulhamento. Ele recebeu ordem para busca pessoal e jogou algo em um imóvel vizinho.

Com ele, a polícia encontrou R$ 61 em dinheiro, um celular e um tablete de maconha. Foram realizadas buscas no imóvel onde ele jogou um objeto e a cachorra Charla ajudou a localizar um pote plástico com 56 pedras de crack e uma porção da mesma droga.

O rapaz foi encaminhado para a Delegacia.