Um jovem de 24 anos foi detido com um carro clonado em Santa Cruz de Minas. Ele foi abordado pela Polícia Militar (PM) na noite dessa quarta-feira (29), no Bairro Cascalho.

A polícia explicou que fazia patrulhamento pela região quando viu uma pessoa em atitude suspeita. Foi feita abordagem e os policiais liberaram a pessoa, pois nada de ilícito foi encontrado.

Contudo, um carro com placa de Lorena, em São Paulo, estava próximo a essa pessoa, com película escura e a porta entreaberta.

Os policiais então abriram a porta e viram do rapaz, que estava sentado no banco do passageiro. Um papelote de cocaína, dinheiro e um cartão de banco foram encontrados com ele.

O veículo foi vistoriado e a placa de identificação, chassi e motor estavam condizentes, mas os números do motor apresentavam sinais de adulteração.

Foi feito contato com a PM de São Paulo, que procurou o proprietário do veículo que afirmou que o carro estava com ele, dentro da garagem. Foi constatado que o veículo abordado na cidade mineira era clonado.

Por isso, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.