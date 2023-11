O suspeito de esfaquear a ex-companheira em São João Nepomuceno foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (30). Ele estava foragido desde o dia do crime.

O homem de 35 anos foi localizado na cidade após diligências da Polícia Militar (PM). Ele foi encaminhado para a Delegacia.

O crime

O crime ocorreu no último dia 20, no Bairro São José. A mulher de 33 anos contou aos militares que o homem não teria aceitado o fim do relacionamento e tentou matá-la, dando uma facada na barriga dela.

Na época, ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que ela estava estável e entregue aos cuidados médicos. A reportagem voltou a entrar em contato para saber o estado de saúde e aguarda retorno.