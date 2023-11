Um rapaz de 24 anos foi detido após impedir a companheira, uma adolescente de 17 anos, de sair de casa, atirar pedras contra os policiais e ser atingido por tiro na perna em Conselheiro Lafaiete.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite dessa quarta-feira (29) para atender uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Fonte Grande. Na residência, o jovem se recusou a conversar com os policiais e não deixava a adolescente sair do imóvel.

Em determinado momento, ele atravessou a rua, pegou pedras e começou a jogar contra os policiais, que se abrigaram atrás da viatura. Os militares ordenaram que ele parasse de jogar as pedras, mas o pedido não foi atendido.

Diante da negativa, a PM efetuou um disparo de bala de borracha contra ele, mas a ameaça não parou e um novo tiro foi efetuado, mas houve pane na arma. Como não foi possível acabar com o arremesso das pedras com o uso de força moderada, a os militares atiraram com uma arma de fogo.

O tiro atingiu a perna esquerda do rapaz, na região do calcanhar. Ele fugiu pela linha férrea, mas foi novamente abordado e contigo no Bairro Triângulo.

O jovem foi levado para o hospital, mas recusou atendimento e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.