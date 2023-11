Uma carreta carregada com minério foi totalmente tomada pelas chamas na manhã desta quinta-feira (30), no KM697 da BR-116, na altura do Bairro Alto Bela Vista, em Muriaé. De acordo com o registro feito pelos bombeiros, o fogo ficou concentrado na cabine do veículo.



A carreta seguia sentido Miradouro e, conforme o motorista, ele teria escutado um barulho alto e forte na caixa de marchas. Em seguida, os focos de incêndio começaram. Ele parou acarreta, saiu do veículo e ligou para o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e para a Concessionária da pista EcoRioMinas, que compareceram ao local para registrar o ocorrido e tomar as devidas providências.