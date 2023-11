Mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã desta quinta-feira (30), resultaram na apreensão de três veículos clonados em Conselheiro Lafaiete e Itaverava. A Polícia Civil informou que, entre os carros, havia uma caminhonete furtada no dia 27 de setembro em Divinópolis, um furgão e um veículo utilitário, furtado em Conselheiro Lafaiete, furtado em outubro de 2020. Ainda, durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis recolheram documentos falsificados, além de peças e documentos de outros veículos furtados, demonstrando o envolvimento do investigado com os crimes.



O suspeito, de 36 anos, é investigado por crimes de estelionato, receptação, adulteração e

clonagem de veículos, tendo sido preso em flagrante durante a ação policial. Um segundo

indivíduo também foi preso em flagrante durante a operação.

