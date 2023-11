Nesta quinta-feira (30), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), durante a operação Barqueiro de Ades, realizou cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão na investigação que apura a tentativa de homicídio ocorrida em 30 de junho deste ano, no Centro da cidade de Miradouro. Segundo a ocorrência, dois homens, de 23 e 35 anos, foram presos, um deles no Bairro Bela Vista, também localizada em Miradouro, e o outro na Zona Rural do município de Fervedouro.

Conforme a investigação conduzida pela equipe, no momento do crime, aproximadamente ao meio-dia, dois indivíduos suspeitos estacionaram um veículo diante da casa da vítima, de 38 anos. Eles efetuaram diversos disparos contra a vítima, que estava dentro de seu veículo.

Outro mandado de busca e apreensão também foi cumprido no bairro São Pedro, em Miradouro, na residência do suspeito de ser o mandante do crime. Durante a ação, foram encontradas duas armas de fogo. Além disso, o veículo utilizado no delito foi apreendido.

O delegado responsável pelo caso, Glaydson de Souza Ferreira, acredita que não existem dúvidas de que se trata de um crime de mando. "Segundo as investigações, os executores receberam a quantia de R$ 20 mil para matar a vítima", afirma.

A ação policial reuniu as equipes de investigação de homicídios de Muriaé e das delegacias em Miradouro, Divino e Carangola. Os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional.

Operação Barqueiro de Ades

O nome da operação, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, faz uma alusão a Charon, o barqueiro de Ades, deus da morte, que cobrava uma moeda para fazer a travessia para o mundo dos mortos.