Durante o cumprimento de um mandado de prisão e apreensão relativos a um desmanche clandestino de veículos no Bairro Caminho Novo, em Barbacena, foram alvos pai e filho, na tarde desta quarta-feira (29). No local, foram apreendidos um automóvel com partes cortadas, duas partes de veículos não identificados, 60 centrais eletrônicas, um aparelho celular, uma esmerilhadeira que seria utilizada para cortar os carros, R$16 mil em dinheiro e cheques com valor aproximado de R$ 15 mil.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Barbacena para

as providências legais e continuidade do trabalho investigativo.