Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (30) em Além Paraíba, por tráfico de drogas. O suspeito foi alvo de denúncia por atuar com o material ilícito junto a um segundo envolvido, em um local conhecido como 'beco do açougue'. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, onde flagrou a dupla de infratores, que fugiram quando perceberam a aproximação da viatura.

Os militares cercaram o beco e conseguiram abordar e conter um dos autores, o outro, conseguiu evadir através de uma matagal aos fundos de uma casa abandonada dentro do beco. No local onde estavam foram apreendidos os seguintes materiais:38 eppendorfs grandes de cocaína com rótulo do Terceiro Comando Puro (TCP-Organização criminosa do Rio de Janeiro), 130 cento e trinta eppendorfs pequenos de cocaína, 46 porções pequenas de maconha, 6 tabletes maiores de maconha, os quais se fracionados dariam cerca de 4 porções da menor cada um, um aparelho celular e R$260.