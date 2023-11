Um homem que não teve a idade revelada foi preso na manhã desta quarta-feira (29), na localidade Córrego Vieiras em Dona Eusébia por assediar e a ameaçar a própria filha. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), no dia 26, o homem disse para a filha que tinha sentimentos sexuais em relação a ela e a teria molestado, pedindo para que viesse a ter relações sexuais com ele e a ameaçou de morte, caso ela contasse algo a respeito.



A filha, que também não teve a idade revelada, rejeitou a ação do pai e foi novamente ameaçada na quarta-feira (29). O caso foi repassado para a polícia que fez rastreamento, localizou o autor, o prendeu e, na sequência, o encaminhou para a Polícia Civil de Cataguases.