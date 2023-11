Nessa quarta-feira (29), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) efetuou a prisão de três pessoas por possuírem mandado de prisão em aberto nas cidades de Além Paraíba e Cataguases. Segundo as ocorrências da PMMG, todas possuíam passagens anteriores pela Polícia.

A primeira prisão efetuada foi em Cataguases, onde um homem, de 41 anos, foi encontrado pela equipe que realizada patrulhamento preventivo no Bairro Santa Clara. Também em Cataguases, na manhã dessa quarta-feira (29), um homem de 55 anos foi preso no Bairro Pampulha, quando a Polícia Militar fazia patrulhamento no local. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Cataguases.

Já na tarde dessa quinta, outro homem foragido da justiça, sem idade identificada, foi preso em Além Paraíba. Segundo a equipe que formava patrulha no local, foi identificado um veículo que transitava de maneira suspeita na Rua Barão de Guararema. Quando o motorista foi fiscalizado, verificaram um mandado de prisão em aberto, sendo conduzido para a Delegacia da Polícia Civil da cidade.