Na tarde dessa quarta-feira (29), um corpo foi encontrado dentro de casa em estado avançado de decomposição, em Pirapetinga. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, no local não haviam sinais de arrombamento, violência, nem qualquer outros indícios de crime.

Para analisar as provas no local, a perícia foi acionada, porém não compareceu. Por causa disso, o corpo foi removido pela funerária de Pirapetinga até o hospital da cidade, onde foi atestado infarto agudo do miocárdio. O corpo foi liberado para a família realizar o sepultamento.