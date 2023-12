Um carro capotou na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, e o motorista de 24 anos ficou impossibilitado de sair do veículo após a mão dele ficar prensada na porta. O acidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira (30), no km 634.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia pela rodovia, próximo a Cera Luminosa, quando o jovem perdeu o controle da direção, capotou e bateu contra uma árvore.

Com o impacto batida, o rapaz ficou preso no interior do veículo depois que a mão esquerda ficou prensada na porta.

Os bombeiros retiraram o motorista, que estava consciente, mas muito confuso. Ele foi encaminhado ao Hospital Maternidade São José pela equipe de resgate da Concessionária Via 040. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.