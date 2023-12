Um carro clonado, que teria sido comprado por um adolescente de 16 anos, foi apreendido na tarde dessa quinta-feira (30), em Barbacena.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o veículo estaria em uma oficina no Bairro Santa Efigênia para reparos. No local, os militares verificaram que a placa do carro era de Rolândia, no Paraná.

Os proprietários da loja contaram que o adolescente solicitou o reparo por causa de um possível rompimento da correia dentada e que o carro ficou na oficina para ser consertado.

Mesmo o emplacamento sendo no Paraná, a placa do veículo era de Resende, no Rio de Janeiro, com queixa de furto em agosto deste ano.

Após a conferência do chassi o carro foi removido para o pátio credenciado. A PM segue em busca do adolescente que deixou o carro para o conserto.