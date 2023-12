Uma mãe e a bebê de 3 meses foram atropeladas por uma moto na Rua João cavaleiro, no Bairro Aeroporto, em São João Nepomuceno, nessa quinta-feira (30). A menina chegou a cair no chão após o acidente.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no Hospital São João Nepomuceno, o condutor da moto contou que transitava em baixa velocidade pela rua quando a mulher atravessou a via repentinamente com a bebê no colo. Ele tentou parar, mas acabou atingindo as duas.

O motoqueiro prestou socorro e acompanhou as duas ao hospital. A polícia disse que a documentação dele e do veículo estavam em dia, e que ele não apresentava sinais de ter consumido álcool ou drogas. Ele não precisou de atendimento.

Os militares também tentaram falar com a mãe, mas ela estava imobilizada e muito abalada com o acidente, por isso não foi possível pegar o depoimento dela sobre o ocorrido.

A família e o motorista foram orientados pela PM sobre os procedimentos que deveriam ser adotados.

Atendimento

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), inicialmente as duas foram atendidas por uma ambulância da Prefeitura. Por volta das 18h o serviço foi acionado para transferir as duas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora.

O Samu explicou que a bebê fez tomografia e não apresentou sangramento na cabeça, mas a menina estava bastante irritada e chorosa, sendo transferida para o Pronto Atendimento Infantil (PAI).

A reportagem também procurou a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para saber o estado de saúde delas e aguarda retorno.