Pedras de crack e uma bucha de maconha foram achadas com um jovem de 18 anos, em Barroso, após denúncias de tráfico de drogas.

No fim da manhã dessa quinta-feira (30), a Polícia Militar (PM) esteve no Bairro Josefina Coelho onde as denúncias apontavam que ocorria tráfico de drogas.

O jovem foi abordado em com ele foram encontradas 14 pedras de crack e uma bucha de maconha. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.