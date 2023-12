Nesta sexta-feira (1º), a Policia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, em Muriaé, um homem de 31 anos que havia fugido do sistema prisional em julho deste ano. Conforme a ocorrência, a ação policial foi realizada no bairro Santa Terezinha.

Na mesma ocasião, outros dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Durante os trabalhos policiais para o cumprimento do mandado de prisão contra o foragido, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, foram ouvidos barulhos repetidos de acionamento de descarga sanitária. No local, os suspeitos foram surpreendidos com as drogas.

Com a dupla foram encontrados 69 papelotes de cocaína, 99 buchas maconha e 32 pedras crack, além de anotações referentes ao tráfico de drogas. Todos foram encaminhados ao sistema prisional, onde as investigações terão prosseguimento.