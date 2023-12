Nesta semana um homem, de idade não identificada, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Caratinga a 47 anos de prisão em regime inicialmente fechado pelo assassinato e ocultação de cadáver da sua mãe e da filha, uma criança de seis anos, em Santa Luzia, zona rural do município de Caratinga. Segundo a documentação da denúncia, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) o acusou de cometer os crimes por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.



Conforme as investigações, o crime foi cometido na noite de 8 de maio deste ano, quando, no Córrego do Embratel, localizado no distrito de Santa Luzia, o homem assassinou a mãe com golpes de madeira e tentou o corpo da vítima. Na ocasião, ele, no intuito de assegurar a ocultação do crime, também asfixiou e ocultou o cadáver da filha, uma menina de seis anos.

Dois dias após os homicídios, os familiares das vítimas acionaram as polícias Civil e Militar, informando terem descoberto o corpo da mulher sem vida, coberto, em um matagal próximo à residência dela. Os policiais, ao se dirigirem ao local, encontraram o corpo da vítima caído no chão, envolto em um pano. As vítimas moravam com o agressor.

Na delegacia, ele teria confessado a autoria dos crimes e indicado o local onde havia ocultado o corpo da criança, também no matagal, apresentando sinais de asfixia. Ainda de acordo com a investigação, no dia dos crimes, ele chegou em casa sob efeito de drogas. Em determinado momento, a mãe dele chamou sua atenção por causa do entorpecente. Por não gostar da advertência recebida, ele pegou um pedaço de madeira e assassinou a mãe. Ao ver a avó morta, a criança começou a chorar e, com a intensão de cessar o choro da filha, ele a asfixiou. Em seguida, limpou o vestígio dos crimes.