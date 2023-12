Dois homens, que não tiveram as idades informadas, foragidos da justiça, foram presos em Viçosa e Ubá nesse sábado (2) pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, os suspeitos foram presos durante o patrulhamento das equipes nas cidades. Após serem abordados, a existência dos mandados foram confirmadas. Eles foram encaminhados para as Delegacias de plantão de cada município para as devidas providências.

FOTO: PMMG - Reprodução