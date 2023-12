Um homem de 46 anos foi morto a pauladas pelo próprio enteado, de 25 anos, após agredir a esposa, de 40 anos, em Barbacena, na madrugada de domingo (3).

A Polícia Militar (PM) contou que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, que foram solicitados para atender uma ocorrência de agressão. Na residência, os bombeiros encontraram a vítima caída e aparentemente sem sinais vitais. Foram realizados procedimentos de reanimação, mas não obtiveram êxito.

A PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e o médico confirmou o óbito.

O crime

À polícia, a vítima das agressões contou que o marido deu um soco no rosto dela e que quando o filho soube, pegou um pedaço de madeira e deu três golpes na cabeça do padrasto, que morreu. Ela disse que as agressões e ameaças que sofria eram constantes.

O rapaz disse que quando chegou em casa e viu a mãe com o rosto inchado, foi na própria casa e pegou o pedaço de madeira. Ele assumiu que golpeou o padrasto e disse que o agrediu por se sentir revoltado com a situação da mãe. Que ele estava muito nervoso por ver a mãe machucada e as diversas agressões que ela sofria, mas que se arrependeu depois de ter cometido o crime.

Testemunhas contaram aos policiais que ouviram gritos e quando chegaram ao imóvel viram a mulher caída no chão e o jovem em cima do padrasto, que foi retirado de cima do homem pelas testemunhas.

As testemunhas alegaram ainda que o homem era muito agressivo, que durante anos agredia a esposa e que toda a família sofria com a situação.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia.