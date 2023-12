Barra, tablete e buchas de maconha foram encontrados dentro da casa de um adolescente de 17 anos em Barbacena, na última sexta-feira (1º).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações de tráfico de tráficos em um condomínio no Bairro Grogotó. Quando a polícia chegou, duas pessoas fugiram, entre elas o menor, que foi alcançado e abordado. Nada ilícito foi encontrado com ele.

Os militares seguiram para a casa do adolescente e lá os policiais encontraram uma barra, um tablete e nove buchas de maconha. Ele disse que a droga seria da outra pessoa que estava com ele e fugiu, e que seria morador do mesmo condomínio.

A PM realiza buscas para localizar o segundo suspeito que fugiu.