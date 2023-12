Um caminhão com botijões de gás capotou na MGC-120 na madrugada desta segunda-feira (4), em Cataguases. O motorista teve traumatismo craniano grave. A dinâmica do acidente não foi revelada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o idoso de 62 anos já fora do veículo, inconsciente, com traumatismo craniano grave, com dificuldade para respirar e com sinais vitais alterados.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Hospital de Cataguases. O nome dele não foi divulgado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O caminhão transportava botijões de 13 kg de GLP. O representante da empresa de gás esteve no local e ficou responsável pelo transbordo da carga.



