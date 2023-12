Um homem de 44 anos tentou fugir da Polícia Militar (PM), mas acabou detido depois de encontrarem pés de maconha na casa dele, em Nazareno, na noite do último sábado (2).

Os policiais estiveram no imóvel localizado no Centro após serem acionados por telefone. No local, o homem tentou fugir pulando o muro dos fundos, mas foi contido pelos militares.

Durante buscas pela residência, a PM encontrou sete pés e 10 buchas de maconha. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida.